Migranti: naufragio Lampedusa, Procura Agrigento apre inchiesta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per il naufragio avvenuto all’alba di oggi al largo di Lampedusa, costato la vita ad almeno sette Migranti. Mentre altri 48 sono i superstiti. Il Procuratore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, sta valutando se disporre l’autopsia sui corpi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) – Ladi, come apprende l’Adnkronos, ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per ilavvenuto all’alba di oggi al largo di, costato la vita ad almeno sette. Mentre altri 48 sono i superstiti. Iltore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, sta valutando se disporre l’autopsia sui corpi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

repubblica : Migranti, naufragio a 5 miglia da Lampedusa: cinque vittime, 48 superstiti - repubblica : ?? Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: almeno 5 vittime. Sbarcate 256 persone nella notte, ora l'hotspot espl… - RaiNews : Portati in salvo gli altri 48 passeggeri - olegnailem : RT @AnsaSicilia: Migranti: salgono a 7 vittime naufragio, anche 9 dispersi. Secondo le testimonianze dei 48 superstiti | #ANSA https://t.co… - DanieleDann1 : ?? #Lampedusa, naufraga un barcone: 7 #migranti morti. Recuperati 48 superstiti. In totale, nella struttura in contr… -