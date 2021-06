Konami non commenta su Silent Hill, Bloober Team rimane indipendente – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 30 giugno 2021) Konami ha rilasciato nuove informazioni riguardo alla collaborazione con Bloober Team, non commentando però la questione di Silent Hill.. Konami ha quest’oggi annunciato di aver stretto una collaborazione con Bloober Team, studio di sviluppo polacco noto per la creazione di The Medium, Layers of Fear, Blair Witch e Observer. La compagnia ha anche rilasciato qualche informazione aggiunta, evitando però di confermare o smentire un legame con Silent Hill. Konami afferma infatti che ha ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha rilasciato nuove informazioni riguardo alla collaborazione con, nonndo però la questione di..ha quest’oggi annunciato di aver stretto una collaborazione con, studio di sviluppo polacco noto per la creazione di The Medium, Layers of Fear, Blair Witch e Observer. La compagnia ha anche rilasciato qualche informazione aggiunta, evitando però di confermare o smentire un legame conafferma infatti che ha ...

