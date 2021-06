Inter, senti Brambati: “Kessié è in scadenza, ma potrebbe restare a Milano” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver praticamente messo a punto la cessione tanto attesa del top player Hakimi, l’Inter adesso è pronta a piazzare uno dei colpi in entrata, così da soddisfare le richieste di mister Inzaghi. L’allenatore, infatti, avrebbe consegnato a Marotta una lista di possibili rinforzi, soprattutto nel reparto difensivo ma anche a centrocampo, così da mantenersi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver praticamente messo a punto la cessione tanto attesa del top player Hakimi, l’adesso è pronta a piazzare uno dei colpi in entrata, così da soddisfare le richieste di mister Inzaghi. L’allenatore, infatti, avrebbe consegnato a Marotta una lista di possibili rinforzi, soprattutto nel reparto difensivo ma anche a centrocampo, così da mantenersi L'articolo

Advertising

infoitsport : Inter, senti Emerson: “Farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta” - MarcoCorrera : @_enz29 @Inter Enzù, come ti senti? - fcin1908it : Inter, senti Emerson: “Farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta” - sportli26181512 : Inter, senti Conte: 'La Danimarca e la lotta in campo di Eriksen...': Nel lungo articolo scritto per La Gazzetta de… - IZ_BACK11 : @KaoProf Senti i miei 5 euro dalli ai piú bisognosi, ho visto la creazione di una società simile ad una onlus, si chiama inter spac -