“Green pass solo con la seconda dose”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’immunologo Alberto Mantovani in un’intervista a La Stampa avverte: “Bisogna prepararsi all’arrivo di altre varianti”. E spinge per concedere ila chi ha una copertura vaccinale completa “I vaccini sono come la cintura di sicurezza in auto: non è che perché l’abbiamo alloraiamo col rosso o superiamo i limiti. Mascherina e distanza non vanno dimenticati, ma usati quando servono. Riguardo la variante Delta, “come Paese siamo in ritardo, perché manca un programma nazionale di sequenziamento delle varianti con studi di funzione per capire se e quanto siano pericolosi. Abbiamo un nemico che cambia e non ...

'Con la variante Delta ilva dato dopo due dosi di vaccino e ai guariti con una dose'. Sono le parole dell'immunologo e direttore scientifico dell'Humanitas di Milano Alberto Mantovani, in un'intervista a La Stampa .Allo stesso modo, non possiamo pensare che il, oggi strumento utile per rilanciare il turismo e la nostra economia, possa diventare in futuro uno strumento definitivo, a sistema, magari ...Le regole sul green pass italiano per il momento non cambiano: continuerà a essere rilasciato dopo una dose, diversamente da quanto avviene con ...“I vaccini sono come la cintura di sicurezza in auto: non è che perché l'abbiamo allora passiamo col rosso o superiamo i limiti. Mascherina e distanza non vanno dimenticati, ma usati quando serve”. E ...