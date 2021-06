**Covid: meno restrizioni alla Camera, in Aula postazioni per parlare senza mascherina** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il miglioramento della situazione legata alla pandemia determina conseguenze positive anche per quanto riguarda l'organizazzione dei lavori nell'Aula della Camera. Come spiegato dal Collegio dei Questori durante la Conferenza dei capigruppo, in Aula verranno nuovamente allestite due postazioni dalle quali sarà possibile parlare senza mascherina. Inoltre le sanificazioni dell'Aula avverranno nelle pause di 90 minuti previste tra la fase antimeridiana e pomeridiana e tra quella pomeridiana e notturna se prevista. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il miglioramento della situazione legatapandemia determina conseguenze positive anche per quanto riguarda l'organizazzione dei lavori nell'della. Come spiegato dal Collegio dei Questori durante la Conferenza dei capigruppo, inverranno nuovamente allestite duedalle quali sarà possibilemascherina. Inoltre le sanificazioni dell'avverranno nelle pause di 90 minuti previste tra la fase antimeridiana e pomeridiana e tra quella pomeridiana e notturna se prevista.

