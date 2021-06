Can Yaman presenta Diletta Leotta alla nonna: nozze più vicine (Di giovedì 1 luglio 2021) Gossip La conduttrice sportiva fa la conoscenza della nonna del fidanzato turco: e scoppia il gossip sulle nozze imminenti Pubblicato su 30 Giugno 2021 Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad infiammare il gossip di questa rovente estate 2021. La coppia si è concessa una pausa dagli impegni lavorativi. Dopo una breve vacanza in Sicilia, l’attore e la conduttrice sportiva si sono recati in Turchia. Da giorni, ormai, Can e Diletta condividono sui rispettivi profili social numerosi scatti di quella che molti definiscono una vera e propria luna di miele. Gli elementi ci ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Gossip La conduttrice sportiva fa la conoscenza delladel fidanzato turco: e scoppia il gossip sulleimminenti Pubblicato su 30 Giugno 2021 Cancontinuano ad infiammare il gossip di questa rovente estate 2021. La coppia si è concessa una pausa dagli impegni lavorativi. Dopo una breve vacanza in Sicilia, l’attore e la conduttrice sportiva si sono recati in Turchia. Da giorni, ormai, Can econdividono sui rispettivi profili social numerosi scatti di quella che molti definiscono una vera e propria luna di miele. Gli elementi ci ...

