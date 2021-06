Campagna per supportare oltre 100 giovani ristoratori italiani (Di mercoledì 30 giugno 2021) 116 ristoranti coinvolti in 19 province del Bel Paese e oltre 26.000 bustine di grissini inviate, per un totale di quasi 250 kg di prodotti: ecco l’iniziativa di Vitavigor Una scatola piena di sapori genuini e gusti speciali made in Italy per promuovere la ripartenza di un settore fortemente condizionato dalla pandemia: è questa l’idea alla base dell’iniziativa di corporate social responsibility a supporto dei ristoranti italiani lanciata da Vitavigor, famosa da oltre 60 anni nel mondo per la qualità del “Super Grissin de Milan”. Lo scopo del progetto consiste nell’offrire un simbolico ma concreto sostegno a giovani ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 30 giugno 2021) 116 ristoranti coinvolti in 19 province del Bel Paese e26.000 bustine di grissini inviate, per un totale di quasi 250 kg di prodotti: ecco l’iniziativa di Vitavigor Una scatola piena di sapori genuini e gusti speciali made in Italy per promuovere la ripartenza di un settore fortemente condizionato dalla pandemia: è questa l’idea alla base dell’iniziativa di corporate social responsibility a supporto dei ristorantilanciata da Vitavigor, famosa da60 anni nel mondo per la qualità del “Super Grissin de Milan”. Lo scopo del progetto consiste nell’offrire un simbolico ma concreto sostegno a...

