Caldo record in Oregon: gli elefanti si tuffano in piscina (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un tuffo in piscina per sfuggire al Caldo. Tre esemplari di elefanti asiatici hanno trovato refrigerio così dalle temperature record che stanno soffocando l'ovest degli Stati Uniti e il Canada. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un tuffo inper sfuggire al. Tre esemplari diasiatici hanno trovato refrigerio così dalle temperatureche stanno soffocando l'ovest degli Stati Uniti e il Canada. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - repubblica : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina - luigiasero : Sfiorati i 50 gradi a Vancouver: caldo record e morti in Canada - LaVocedellIsola : Sfiorati i 50 gradi a Vancouver: caldo record e morti in Canada -