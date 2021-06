Cagliari, il Leeds chiede lo sconto per Nandez: Giulini spara alto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Cagliari: Nahitan Nandez piace al Leeds che chiede però lo sconto. La risposta di Giulini Il calciomercato del Cagliari si appresta ad entrare nel vivo. Per ora, le trattative destinate ad andare a buon fine sono quelle di Guglielmo Vicario, in partenza per Genova e di Nahitan Nandez, sempre più vicino al Leeds di Marcelo Bielsa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Il Corriere dello Sport di oggi, tuttavia, sottolinea la grande difficoltà del club inglese: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato: Nahitanpiace alcheperò lo. La risposta diIl calciomercato delsi appresta ad entrare nel vivo. Per ora, le trattative destinate ad andare a buon fine sono quelle di Guglielmo Vicario, in partenza per Genova e di Nahitan, sempre più vicino aldi Marcelo Bielsa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il Corriere dello Sport di oggi, tuttavia, sottolinea la grande difficoltà del club inglese: ...

