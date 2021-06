Basket | Colangelo | “LeBron James nel Team USA? Penso suo tempo sia finito”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildicon la maglia delpotrebbe essere giunto al termine. A dichiararlo è Jerry, managing director della nazionale statunitense diche si prepara alle Olimpiadi di Tokyo. Ai Giochinon ci sarà, avendo deciso di non essere a disposizione della squadra esattamente come accaduto anche a Rio 2016. Con la maglia a stelle e strisceha vinto gli ori di Pechino 2008 e Londra 2012, oltre al bronzo di Atene 2004 quando era principalmente riserva. “che il suo ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #TeamUSA Colangelo 'chiude' a #LeBronJames -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Colangelo

Agenzia ANSA

Aggiunge Jerry: 'Abbiamo un roster composto di giocatori con esperienza diFiba e una squadra che ha atletismo, versatilità e equilibrio. Penso anche che abbiamo un eccellente ...Usa Basketball, l'ente che sovrintende in America alolimpico, ha ricevuto il ì di 12 ... come spiegato dal gm della nazionale Usa JerryROMA, 30 GIU - La superstar dell'Nba LeBron James probabilmente non giocherà più per la squadra nazionale degli Stati Uniti. E' quanto afferma il tecnico del Team USA Jerry Colangelo. (ANSA) ...La scelta di convocare Kevin Love nel Team USA è stata vista da molti come una scelta piuttosto insolita, se non sbagliata, da parte dei rappresentati della formazione Olimpica. Il giocatore dei Caval ...