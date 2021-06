Assonave | industria chiude un 2020 difficile e guarda a sfide future

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Tempi duri per l’navalmeccanica italiana, che sconta gli effetti della crisi pandemica, che ha colpito il settore in una situaizone di fragilità. E’ quanto emerso all’assemblea di, l’associazione del settore, che traccia un bilancio dell’ultimo anno. Dopo un 2019 già deludente, con ordini calati del 20% in volume rispetto all’anno precedente, il settore ha registrato nelun nuovo crollo degli ordini pari ad un ulteriore 20%. Solo grazie ad un’impennata di ordini nel quarto trimestre è stato possibile superare i minimi ventennali del 2016. In Europa, si assiste ad un ribaltamento rispetto al passato, ...

