Wired.it per 24 ore senza titoli (Di martedì 29 giugno 2021) I vaccini. Il Ddl Zan o una qualsiasi scelta del Governo. L’inginocchiamento dei calciatori italiani in solidarietà al movimento Black Lives Matter. La pubblicazione del video della funivia del Mottarone. Sono solo alcune delle questioni sulle quali, nelle ultime settimane, l’opinione pubblica si è divisa a metà. E senza sfumature. Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli opinion leader (politici, influencer e così via) oppure alla sola lettura dei titoli dei giornali. Per questo il 30 giugno Wired Italia insieme all’agenzia di comunicazione TBWA\Italia lancia una provocazione, ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) I vaccini. Il Ddl Zan o una qualsiasi scelta del Governo. L’inginocchiamento dei calciatori italiani in solidarietà al movimento Black Lives Matter. La pubblicazione del video della funivia del Mottarone. Sono solo alcune delle questioni sulle quali, nelle ultime settimane, l’opinione pubblica si è divisa a metà. Esfumature. Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli opinion leader (politici, influencer e così via) oppure alla sola lettura deidei giornali. Per questo il 30 giugnoItalia insieme all’agenzia di comunicazione TBWA\Italia lancia una provocazione, ...

Advertising

lguezo : Perché le organizzazioni sanitarie sono obiettivi di alto valore per gli attacchi ransomware? Parte della risposta… - 0Cicerone : RT @franciungaro: .@faffa42 e @Luke_like su @wireditalia: L'#Italia è il Paese perfetto per #riciclare #denaro con i #bitcoin I #bancomat… - AgostinelliAldo : RT @franciungaro: .@faffa42 e @Luke_like su @wireditalia: L'#Italia è il Paese perfetto per #riciclare #denaro con i #bitcoin I #bancomat… - franciungaro : .@faffa42 e @Luke_like su @wireditalia: L'#Italia è il Paese perfetto per #riciclare #denaro con i #bitcoin I… - philipdisalvo : RT @faffa42: .@wireditalia - Con @Luke_like pubblichiamo il cap.2 dell'inchiesta sulle criptovalute in Italia, originata da segnalazioni an… -

Ultime Notizie dalla rete : Wired per Arriva WitcherCon, l'evento digitale dedicato a The Witcher Netflix e la società di videogiochi Cd Projekt Red stanno per celebrare in una grande convention virtuale l'universo narrativo di The Witcher e di Geralt di Rivia e compagni: attori e creatori interagiranno con i fan e sveleranno parecchie ...

YouTube aprirà un teatro da 6mila posti per i suoi spettacoli La piattaforma di Google punterà sull'intrattenimento dal vivo con una grande sala a Los Angeles: un passaggio dal digitale al "fisico" che segnala una svolta a suo modo ...

Se è l Italia senza regole a danneggiare l industria del bitcoin Wired.it Wired.it per 24 ore senza titoli Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad ...

Il cashback di Stato potrebbe essere sospeso A rischio il programma rimborsi lanciato a dicembre per incentivare i pagamenti elettronici in ottica di tracciabilità: si risparmierebbero 2,5-3 miliardi di euro ...

Netflix e la società di videogiochi Cd Projekt Red stannocelebrare in una grande convention virtuale l'universo narrativo di The Witcher e di Geralt di Rivia e compagni: attori e creatori interagiranno con i fan e sveleranno parecchie ...La piattaforma di Google punterà sull'intrattenimento dal vivo con una grande sala a Los Angeles: un passaggio dal digitale al "fisico" che segnala una svolta a suo modo ...Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad ...A rischio il programma rimborsi lanciato a dicembre per incentivare i pagamenti elettronici in ottica di tracciabilità: si risparmierebbero 2,5-3 miliardi di euro ...