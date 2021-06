Non è la vittoria del gioco di squadra, è che loro sono francesi (Di martedì 29 giugno 2021) Visto il rigore di Mbappé si stampi. Pezzi in microonde, scongelati e messi in pagina. Opinionismi pronti all’uso: hai visto la Francia? Il calcio è uno sport di squadra, coi singoli campioni non si vince. Il collettivo, signora mia. Il gruppo. Qualcuno – Sconcerti – ci ha agganciato il nazionalismo delle nazionali: “C’è nella Francia una confusione di lingue tecniche come fosse una grande Babele. È una nazionale estirpata dal proprio territorio”. Vuoi mettere l’Italia di Mancini? Un sol uomo, un Leviatano del pallone, che Hobbes ci perdoni. Poi non riescono a decidere se inginocchiarsi e in solidarietà con chi, ma questo è un altro discorso. Oggi è il Natale ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Visto il rigore di Mbappé si stampi. Pezzi in microonde, scongelati e messi in pagina. Opinionismi pronti all’uso: hai visto la Francia? Il calcio è uno sport di, coi singoli campioni non si vince. Il collettivo, signora mia. Il gruppo. Qualcuno – Sconcerti – ci ha agganciato il nazionalismo delle nazionali: “C’è nella Francia una confusione di lingue tecniche come fosse una grande Babele. È una nazionale estirpata dal proprio territorio”. Vuoi mettere l’Italia di Mancini? Un sol uomo, un Leviatano del pallone, che Hobbes ci perdoni. Poi non riescono a decidere se inginocchiarsi e in solidarietà con chi, ma questo è un altro discorso. Oggi è il Natale ...

Advertising

tribuna_treviso : Come ci sia arrivata ancora non è chiaro, ma tant'è. All'alba di oggi, martedì 29 giugno, un grosso esemplare di ce… - gigiodonna1 : Una vittoria sofferta conquistata con la determinazione e la grinta di chi non molla mai! #ForzaAzzuri ???? #Euro2020 - fattoquotidiano : Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli #Europei. #Draghi si approprierebbe d… - MirandaFelli : RT @ferraralberto: “Per saper vincere bisogna saper perdere...” Ogni vittoria nella vita richiede forza, fiducia e il rischio della sconfit… - Andreacar_88 : un altra vittoria del GreenPass, my 5 cents sta cosa non farà bene all'europa unita @RemindMe_OfThis in 2 months -