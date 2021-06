Masantonio – Sezione Scomparsi su Canale 5 dal 25 giugno 2021

Advertising

RadioSoap2 : RT @fabiofabbretti: #Masantonio - Sezione scomparsi dal venerdì sera di Canale 5. La serie si sposta alla domenica. E Mediaset se la prende… - fabiofabbretti : #Masantonio - Sezione scomparsi dal venerdì sera di Canale 5. La serie si sposta alla domenica. E Mediaset se la pr… - hznll28 : RT @MikyS03: (Ennesime ??) Variazioni di palinsesto del prime time di #Canale5: -Venerdì 2 luglio il film '#Adaline-L'Eterna Giovinezza' ;… - MikyS03 : (Ennesime ??) Variazioni di palinsesto del prime time di #Canale5: -Venerdì 2 luglio il film '#Adaline-L'Eterna Gio… - Gi01992 : Variazioni Mediaset Canale 5 Venerdì 2 il film Adaline l'eterna giovinezza Domenica 4 #Masantonio sezione scomparsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio Sezione

Su Canale 5 la fiction in prima tv 'Scomparsi', con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi e Bebo Storti, ha riscosso 1,688 milioni di spettatori e il 10,1%. Su Rete4 'Quarto ...Deduciamo, che, ormai, per scoprire i misteri delle fiction tv la fervida fantasia degli autori ha creato una squadra paragnosta, nella quale l ultimo arrivato , appunto,...Il consiglio della settimana: “Sezione scomparsi”, riuscita serie il venerdì su Canale 5 con un ottimo Alessandro Preziosi ...La seconda puntata di Masantonio - Sezione scomparsi, la nuova fiction di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, andrà in onda venerdì 2 luglio in prima serata su C ...