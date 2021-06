Io, avvocato a giudizio per aver contraddetto il pm, dico: a indagare su di noi siano le toghe di un altro distretto (Di martedì 29 giugno 2021) DILLO AL DUBBIO. Pubblichiamo un’altra delle tante testimonianze inviate al nostro giornale sulla scorta dell’invito a raccontare le questioni che impediscono il sereno esercizio della professione forense. Stavolta è un penalista del Foro di Reggio Calabria a riferire delle incredibili pressioni rivoltegli dalla Procura e a trarne spunto per proporre una più che giusta modifica delle norme sui procedimenti a carico del difensore Sono un avvocato penalista del foro di Reggio Calabria, nonché vostro abbonato e affezionato lettore. Desidero sottoporre alla vostra attenzione due vicende per le quali sono stato denunciato e sottoposto a processo nonché a ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) DILLO AL DUBBIO. Pubblichiamo un’altra delle tante testimonianze inviate al nostro giornale sulla scorta dell’invito a raccontare le questioni che impediscono il sereno esercizio della professione forense. Stavolta è un penalista del Foro di Reggio Calabria a riferire delle incredibili pressioni rivoltegli dalla Procura e a trarne spunto per proporre una più che giusta modifica delle norme sui procedimenti a carico del difensore Sono unpenalista del foro di Reggio Calabria, nonché vostro abbonato e affezionato lettore. Desidero sottoporre alla vostra attenzione due vicende per le quali sono stato denunciato e sottoposto a processo nonché a ...

