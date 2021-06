Export | Ferro Ice | ‘2020 difficile | solo Germania meglio di noi’

(Di martedì 29 giugno 2021) “Nel 2020 l’Italia ha avuto una flessione complessiva dell’del 9,7%, il secondo minore impatto tra i Paesi del G8,laha fattodi noi”. Così Carlo Maria, presidente dell’agenzia Ice, è intervenuto al convegno “Nuove rotte per la Nautica”, organizzato nell’ambito della Convention Satec 2021 di Confindustria Nautica. “In un momento in cui si è fermato il commercio mondiale — ha sottolineato— il nostro sistema ne è uscito con poche ammaccature e io sono ottimista sul fatto che l’darà un contributo veloce alla ripresa, sono ...

'In un momento in cui si è fermato il commercio mondiale - ha sottolineato- il nostro sistema ne è uscito con poche ammaccature e io sono ottimista sul fatto che l'darà un contributo ...Inoltre ' tra i Paesi del G8, l'Italia è il secondo per minor flessione dell'' , afferma Carlo, presidente di ICE ' e questo contributo ha consentito di attenuare un più forte calo dei ...CONFINDUSTRIA NAUTICA Convention Seatec 2021: Confindustria Nautica traccia le “Nuove rotte per la Nautica” redazione. Si è svolto oggi 29 giugno alle ore 11:00 a Sanremo e i ...“Nel 2020 l’Italia ha avuto una flessione complessiva dell’export del 9,7%, il secondo minore impatto tra i Paesi del G8, solo la Germania ha fatto ...