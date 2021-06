Europei | Francia eliminata Mbappé | ' Difficile voltare pagina'

(Di martedì 29 giugno 2021) L'errore dal dischetto di Kyliancostringe laa dire addio all'Europeo . Una partita incredibile quella contro la Svizzera, che la nazionale di Deschamps sembrava avere in pugno dopo ...

SkySport : ?? SOMMER PARA IL RIGORE A MBAPPÉ ?? La Svizzera elimina la Francia agli ottavi ??

L'errore dal dischetto di Kylian Mbappé costringe la Francia a dire addio all'Europeo. Una partita incredibile quella contro la Svizzera, che la nazionale di Deschamps sembrava avere in pugno dopo aver ribaltato il momentaneo vantaggio degli elvetivi. Francesi fuori dall'Europeo ai calci di rigore. La Francia campione del Mondo in carica esce di scena dall'Europeo eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera. Sfida decisa ai rigori e sui social t ...