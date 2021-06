Dopo lunghi test nuova Opel Astra e' in dirittura d'arrivo (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue secondo la tabella di marcia lo sviluppo della nuovissima Opel Astra e ormai mancano solo poche settimane all'anteprima dell'undicesima serie di questa compatta di grandissimo successo. ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue secondo la tabella di marcia lo sviluppo della nuovissimae ormai mancano solo poche settimane all'anteprima dell'undicesima serie di questa compatta di grandissimo successo. ...

Dopo lunghi test nuova Opel Astra e' in dirittura d'arrivo A temperature di ben - 30oC, gli esperti del telaio hanno affrontato giro dopo giro le scivolose superfici dei circuiti appositamente preparati, per ottimizzare continuamente i sistemi a controllo ...

