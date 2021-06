Contagi zero e seconda dose anticipata per battere la variante Delta (Di martedì 29 giugno 2021) PERUGIA Nessun allarme, ma la sorveglianza sanitaria umbra resta in allerta contro la variante Delta che con circa 35 casi accertati è uno dei territori dove ha colpito di più. Per questo, alla luce ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) PERUGIA Nessun allarme, ma la sorveglianza sanitaria umbra resta in allerta contro lache con circa 35 casi accertati è uno dei territori dove ha colpito di più. Per questo, alla luce ...

Advertising

repubblica : San Marino, zero contagi dopo il maxi party in discoteca con 2600 partecipanti - infoiteconomia : Zero contagi e nessun morto, il virus è in picchiata: la situazione a Terni e in Umbria - InformaSicilia : Coronavirus in Sicilia, 84 contagi e zero morti - - MetropolitanoIT : ?? In 5 comuni del veneziano la prima giornata con zero contagi ?? - 100cellae : Report 28 giugno Centro Diagnostico Buonarroti: la settimana riparte da zero contagi -