Claudio Cupellini | “Viviamo un presente violento Abbiamo dimenticato la bellezza delle differenze”

(Di martedì 29 giugno 2021) Il cuore degli altri è un segreto come l’amore che lo stesso può arrivare persino a nascondere. Figuriamoci quello di un padre per un figlio che è al centro di un rapporto che può diventare ancora più complicato in un mondo distopico dove la società non esiste più e dove ogni incontro con gli altri può essere molto pericoloso. Ce lo descrive molto bene Gipi (all’anagrafe Gian Alfonso Pacinotti), fumettista, illustratore e regista italiano, nel suo secondo libro, “La terra dei figli” (Coconino Press), grande successo editoriale che ha conquistato migliaia di lettori, tra cui il registache lo ha preso come spunto per farne un film, ...

La terra dei figli, l'adattamento di pregio dell'omonima graphic novel di Gipi. Tra romanzo di formazione e parabola angosciante,traspone per il cinema un'opera rilevante del nostro contemporaneo. Presentato al Taormina Film Fest e da giovedì 1° luglio al ...Nessuno scommetterebbe su un film post - apocalittico italiano, ma LA TERRA DEI FIGLI di(Alaska, Gomorra, la serie tv) sorprende. E questo per molti motivi. In anteprima fuori concorso alla 67/a edizione del Taormina Film Fest e dal 1 luglio in sala con 01, il film non ...Al 67esimo Festival del Cinema di Taormina abbiamo intervistato il regista di "La terra dei figli", il nuovo film Indigo/Rai Cinema tratto dall'omonimo libro di Gipi ...