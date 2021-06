Citare senza verificare (Di martedì 29 giugno 2021) Su uno dei tanti canali Telegram che monitoro (in questo caso un canale dei guerrieri vuvuzela, i peggiori sfigati che la pandemia ci abbia regalato) ho trovato l’ennesimo articolo che parla di ivermectina. “Articolo” probabilmente è la parola sbagliata, è un testo anonimo, che riporta qualche link, e che è stato scritto dagli admin di un’altra pagina Telegram, che ovviamente inseriamo in black list. Il post su Telegraph titola: Ivermectina: il protocollo di cura ufficiale contro il Covid-19 (altro che terapie sperimentali) Di ivermectina vi abbiamo già parlato, l’ultima volta per mostrarne i benefici i fuffari citavano il Brasile dove era stata proposta l’anno scorso, e vi abbiamo ... Leggi su butac (Di martedì 29 giugno 2021) Su uno dei tanti canali Telegram che monitoro (in questo caso un canale dei guerrieri vuvuzela, i peggiori sfigati che la pandemia ci abbia regalato) ho trovato l’ennesimo articolo che parla di ivermectina. “Articolo” probabilmente è la parola sbagliata, è un testo anonimo, che riporta qualche link, e che è stato scritto dagli admin di un’altra pagina Telegram, che ovviamente inseriamo in black list. Il post su Telegraph titola: Ivermectina: il protocollo di cura ufficiale contro il Covid-19 (altro che terapie sperimentali) Di ivermectina vi abbiamo già parlato, l’ultima volta per mostrarne i benefici i fuffari citavano il Brasile dove era stata proposta l’anno scorso, e vi abbiamo ...

Advertising

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Medicina Su uno dei tanti canali Telegram che monitoro (in questo caso un canale dei guerrieri vuvuz… - _bufale_ : Citare senza verificare - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Medicina Su uno dei tanti canali Telegram che monitoro (in questo caso un canale dei guerrieri vuvuz… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Medicina Su uno dei tanti canali Telegram che monitoro (in questo caso un canale dei guerrieri vuvuz… - francypar71 : RT @stop_fake_news_: #Disinformazione #Medicina Su uno dei tanti canali Telegram che monitoro (in questo caso un canale dei guerrieri vuvuz… -

Ultime Notizie dalla rete : Citare senza Wired: un giorno #senzatitolo E senza sfumature. Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli ... Sulla vaccinazione e sul DDL Zan, solo per citare due esempi, qui a Wired abbiamo le idee chiare e ...

LEGA VOLA ALTO, VITTORIO CATONE A CAPO DELLA SAGA IL 36ENNE E' NIPOTE DELL'EX DEPUTATO UDC GIAM Paolini era stato nominato alla Saga nel 2018 anche lui senza particolari competenze specifiche in ... ovvero, per citare lo stesso Paolini, 'cinque gates invece di uno, miglioramento ed aumento dei ...

Articoli senza titolo per un giorno: l'invito di Wired ad approfondire Engage Wired.it per 24 ore senza titoli Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad ...

sfumature. Tutto questo avviene perché la formazione dei giudizi è legata agli slogan degli ... Sulla vaccinazione e sul DDL Zan, solo perdue esempi, qui a Wired abbiamo le idee chiare e ...Paolini era stato nominato alla Saga nel 2018 anche luiparticolari competenze specifiche in ... ovvero, perlo stesso Paolini, 'cinque gates invece di uno, miglioramento ed aumento dei ...Il 30 giugno, per un giorno intero, gli articoli del nostro sito non avranno un titolo. Una provocazione per invitare i lettori ad approfondire questioni complesse su cui ogni cittadino è chiamato ad ...