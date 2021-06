Caos Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente della Lazio Claudio Lotito è in battaglia con la Figc. La Federcalcio ha bocciato la proposta di trust dalle società proprietarie della Salernitana, ovvero la Omnia Service One della ... Leggi su romatoday (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente della Lazio Claudioè in battaglia con la. La Federcalcio hato la proposta didalle società proprietarie della, ovvero la Omnia Service One della ...

Advertising

infoitsport : Caos Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito - Sicilianodoc73 : RT @LordGalurd: ?? Caos #Salernitana: La FIGC dice no al trust, però spunta un nuovo acquirente, un magnante dello Swaziland, Jean Claude Lo… - infoitsport : Caos Salernitana, ecco perché il Cittadella non ha chances di ripescaggio - rrik_ : Con il caos Salernitana ci sarebbe finalmente l'occasione di mandarne un'altra a caso in B e fare la serie A a 18 s… - romatoday : Caos Salernitana, la Figc boccia il trust di Lotito -