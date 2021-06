Campionati Italiani, Marta Zenoni e Emmanuel Ihemeje chiudono l’edizione 2021 con un argento (Di martedì 29 giugno 2021) Si è chiusa con due argenti l’edizione 2021 dei Campionati Italiani per l’atletica leggera bergamasca. A brillare maggiormente è stata la medaglia di Marta Zenoni che ha sfiorato per un soffio il successo nei 1500 metri. Pronta per mettersi in luce ai prossimi Europei Under 23, la 22enne di Ranica ha stupito i tecnici presenti a Rovereto aggiudicandosi un risultato impensabile fino a poche settimane fa. Chiamata a confrontarsi con la padrona di casa Nadia Battocletti, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 è apparsa subito in grande forma riuscendo a rimanere sempre nel gruppo di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Si è chiusa con due argentideiper l’atletica leggera bergamasca. A brillare maggiormente è stata la medaglia diche ha sfiorato per un soffio il successo nei 1500 metri. Pronta per mettersi in luce ai prossimi Europei Under 23, la 22enne di Ranica ha stupito i tecnici presenti a Rovereto aggiudicandosi un risultato impensabile fino a poche settimane fa. Chiamata a confrontarsi con la padrona di casa Nadia Battocletti, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 è apparsa subito in grande forma riuscendo a rimanere sempre nel gruppo di ...

