Vita difficile per i trasgressori della mascherina. I Nas promettono controlli a tappeto (Di lunedì 28 giugno 2021) Una serie di controlli, su tutto il territorio nazionale, “nei luoghi al chiuso (trasporti pubblici, attività commerciali) e all’aperto a rischio di assembramento (principali siti turistici), allo scopo di verificare il corretto uso della mascherina da parte dei cittadini e prevenire il rischio di contagio da Covid-19”. Lo sottolinea un nota dei Carabinieri dei Nas. Il lavoro di verifica sulle mascherine, di concerto con il ministero della Salute, arriva “dopo la rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, fermo restando l’obbligo di averle con se e indossarle nei luoghi al chiuso nonché ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Una serie di, su tutto il territorio nazionale, “nei luoghi al chiuso (trasporti pubblici, attività commerciali) e all’aperto a rischio di assembramento (principali siti turistici), allo scopo di verificare il corretto usoda parte dei cittadini e prevenire il rischio di contagio da Covid-19”. Lo sottolinea un nota dei Carabinieri dei Nas. Il lavoro di verifica sulle mascherine, di concerto con il ministeroSalute, arriva “dopo la rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, fermo restando l’obbligo di averle con se e indossarle nei luoghi al chiuso nonché ...

