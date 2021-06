Live Francia-Svizzera 3-3 | Dopo i supplementari si va ai rigori!

Advertising

EUCUPdotCOM : ?? FRANCIA - SVIZZERA | DIRETTA / LIVE // EURO 2020 // CalcioShow ( France vs Switzerland) - zazoomblog : LIVE Francia-Svizzera 3-3 Europei 2021 in DIRETTA: inizia il secondo tempo supplementare! - #Francia-Svizzera… - infoitsport : Croazia – Spagna 3-5 e Francia – Svizzera 3-2 LIVE ottavi di finale EURO 2020 - cafifal : RT @fanpage: Gara pazzesca a Bucarest, #FranciaSvizzera si deciderà ai supplementari o ai calci di rigore #FRASUI - gilnar76 : Risultati Euro 2020 LIVE: Francia-Svizzera ai supplementari #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Live Francia

... il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 trae Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' 'Arena Nazionale' di Bucharest,e Svizzera si ..., niente sesso prima delle partite. Lo staff di Deschamps: 'Hanno solo un'alternativa' Le formazioni ufficiali(3 - 4 - 1 - 2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, ...Non cambia il risultato dopo il primo tempo supplementare. Il match rimane sul 3 a 3 con entrambe le squadre molto stanche.Dopo il rigore sbagliato, la doppietta di Benzema e la ciliegina di Pogba, sembrava essere in controllo la Francia. La Svizzera non ci sta e recupera due reti con la doppietta di Seferovic e la rete d ...