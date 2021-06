Letizia di Spagna, il falso abito leopardato è un successo. Ed è pure in saldo (Di lunedì 28 giugno 2021) Letizia di Spagna apre la sua settimana di lavoro sfoggiando “un finto” abito animalier, firmato Victoria Beckham, per partecipare all’Assemblea Generale dell’Unione Mondiale dei Ciechi (WBU) e del Consiglio Internazionale per l’Educazione delle Persone con Disabilità Visive (ICEVI) nell’ambito del Vertice Mondiale sulla Cecità Madrid’21. In attesa di vederla di nuovo in pubblico con le figlie Leonor e Sofia per l’attesissimo evento della consegna dei premi della Fondazione Principessa di Girona 2020 e 2021, previsto per il primo di luglio, Letizia di Spagna incanta riciclando ancora una volta uno dei suoi ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 giugno 2021)diapre la sua settimana di lavoro sfoggiando “un finto”animalier, firmato Victoria Beckham, per partecipare all’Assemblea Generale dell’Unione Mondiale dei Ciechi (WBU) e del Consiglio Internazionale per l’Educazione delle Persone con Disabilità Visive (ICEVI) nell’ambito del Vertice Mondiale sulla Cecità Madrid’21. In attesa di vederla di nuovo in pubblico con le figlie Leonor e Sofia per l’attesissimo evento della consegna dei premi della Fondazione Principessa di Girona 2020 e 2021, previsto per il primo di luglio,diincanta riciclando ancora una volta uno dei suoi ...

Advertising

zazoomblog : Letizia di Spagna è innamorata del rosso. Per un evento a Madrid ha scelto un look Salvatore Ferragamo sling back c… - IOdonna : Letizia di Spagna è innamorata del rosso. Per un evento a Madrid ha scelto un look Salvatore Ferragamo sling back c… - zazoomblog : Letizia di Spagna Leonor pronta all’evento più importante dell’anno - #Letizia #Spagna #Leonor #pronta - monarchico : La #regina #Letizia consegna le #medaglie e le #croci al #merito della #Polizia di #Madrid #monarquia #monarchy… - IOdonna : Mary di Danimarca, 49 anni, è considerata nel suo Paese, quanto a gusti fashion, un mix tra Rania di Giordania e Le… -