Le ultime sul Covid, la variante avrà effetto sul Green Pass? (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Green Pass sarà influenzato dalle nuove varianti Covid? La mortalità è ridotta ma una rimodulazione è molto probabile Fino ad ora è stato possibile accedere al Green Pass già dopo la prima dose di vaccino ma il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri teme che la variante Delta possa comportare la decisione del rilascio della certificazione verde solo dopo entrambe le dosi. La variante Delta spaventa in questo momento, se si guarda all'aumento dei casi nel Regno Unito, che tuttavia non corrisponde a un aumento dei decessi. I vaccini rimangono un'arma ...

