Juve: per Storari possibile promozione in Prima Squadra. (Di lunedì 28 giugno 2021) Storari Juve: possibile promozione in Prima Squadra. Tutte le novità in dirigenza in vista della prossima stagione L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha inquadrato la situazione relativa alla dirigenza della Juve per la stagione 2021/22. Dopo tre anni, si tornerà ad avere un amministratore delegato, ossia Maurizio Arrivabene, che raccoglierà l’eredità di Marotta (per la parte sportiva) e di Mazzia (per la parte finanziaria). CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUL MONDO JuveNTUS Al suo fianco lavorerà Marco Storari, entrato in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021)in. Tutte le novità in dirigenza in vista della prossima stagione L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha inquadrato la situazione relativa alla dirigenza dellaper la stagione 2021/22. Dopo tre anni, si tornerà ad avere un amministratore delegato, ossia Maurizio Arrivabene, che raccoglierà l’eredità di Marotta (per la parte sportiva) e di Mazzia (per la parte finanziaria). CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUL MONDONTUS Al suo fianco lavorerà Marco, entrato in ...

