Inghilterra, Southgate sorride: Mount e Chilwell a disposizione (Di lunedì 28 giugno 2021) Gareth Southgate presto ritroverà Mason Mount e Chilwell: i due “isolati” possibilmente in campo contro la Germania Gareth Southgate può sorridere in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Germania. Come rivela Sky Sport, infatti, domani torneranno a disposizione Mount e Chilwell. I due calciatori, infatti, erano stati messi in isolamento dopo i contatti costanti con Gilmour della Scozia, risultato poi positivo al Covid. A mezzanotte finirà l’isolamento in cui sono stati posti i due calciatori che dunque saranno a disposizione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Garethpresto ritroverà Mason: i due “isolati” possibilmente in campo contro la Germania Garethpuòre in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Germania. Come rivela Sky Sport, infatti, domani torneranno a. I due calciatori, infatti, erano stati messi in isolamento dopo i contatti costanti con Gilmour della Scozia, risultato poi positivo al Covid. A mezzanotte finirà l’isolamento in cui sono stati posti i due calciatori che dunque saranno a...

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Southgate Pronostici calcio oggi: i consigli del 29 giugno 2021 Inghilterra - Germania 1 (ore 18) Incontro valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. Da una parte c'è la Nazionale di Southgate che ha chiuso al primo posto il Gruppo D grazie ai successi ...

Inghilterra, Southgate sorride: Mount e Chilwell a disposizione Calcio News 24 Europei: Southgate, con Germania occasione per fare storia "E' una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale più di un ottavo di finale, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la ...

Calcio in tv oggi: Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina Il 29 giugno 2021 su Rai e Sky gli ottavi di finale di Euro 2020; su Sky anche la Copa America mentre a trasmettere il campionato brasiliano sarà Sportitalia ...

