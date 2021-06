FQChart della settimana: tre partiti per il primato. E la Lega cala ancora (Di lunedì 28 giugno 2021) FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 21/6 al 27/6/2021 L’imprevista lotta a tre per il primo posto tra i partiti italiani è resa ancora più interessante questa settimana da una singolare combinazione: ciascuno dei contendenti è indicato come primo da almeno uno dei sei sondaggi settimanali analizzati. Il Partito democratico infatti è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021)è la media aritmeticale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 21/6 al 27/6/2021 L’imprevista lotta a tre per il primo posto tra iitaliani è resapiù interessante questada una singolare combinazione: ciascuno dei contendenti è indicato come primo da almeno uno dei sei sondaggili analizzati. Il Partito democratico infatti è ...

Advertising

infoitinterno : FQChart della settimana – Piccolo passo indietro per Fratelli d’Italia, mentre la Lega resta in vetta - erregi69 : FQChart della settimana – Piccolo passo indietro per Fratelli d’Italia, mentre la Lega resta in vetta - arcocielo : RT @ilfattoblog: FQCHART / LA SETTIMANA POLITICA Piccolo passo indietro per Fratelli d'Italia, mentre la Lega resiste in vetta [LEGGI] http… - ZenatiDavide : FQChart della settimana – Piccolo passo indietro per Fratelli d’Italia, mentre la Lega resta in vetta: FQChart è la… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: FQCHART / LA SETTIMANA POLITICA Piccolo passo indietro per Fratelli d'Italia, mentre la Lega resiste in vetta [LEGGI] http… -