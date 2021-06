Fininvest, nel 2020 utile netto in calo a 141,2 milioni di euro (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Fininvest, la holding che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi, ha chiuso il 2020 con un utile netto di 141,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 220,3 milioni precedenti. I ricavi consolidati sono scesi da 3,886 miliardi a 3,459 miliardi di euro (-11%) a causa dell’impatto della pandemia da Covid-19, mentre il margine operativo lordo è stato di 854,8 milioni di euro (contro 967 milioni nel 2019) e il risultato operativo è passato da 338 a 209,1 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –, la holding che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi, ha chiuso ilcon undi 141,2di, inrispetto ai 220,3precedenti. I ricavi consolidati sono scesi da 3,886 miliardi a 3,459 miliardi di(-11%) a causa dell’impatto della pandemia da Covid-19, mentre il margine operativo lordo è stato di 854,8di(contro 967nel 2019) e il risultato operativo è passato da 338 a 209,1 ...

