Ex Ilva, Orlando: "Chiesto stop per cig ma la richiesta non è stata accolta"

"È evidente che tra le priorità della proprietà attuale non c'è quella di far diminuire la tensione sociale" ha detto il ministro del lavoro, che è stato stato accolto da fischi e cori incontrando le Rsu nello stabilimento di Cornigliano

