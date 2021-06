De Luca: “Figliuolo è come un turista svedese. Si dimettano lui e Speranza” (Di lunedì 28 giugno 2021) Una “comunicazione demenziale” che può mettere a rischio la campagna vaccinale. È il commento del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca sull’ennesimo cambiamento delle regole per la somministrazione del vaccino di AstraZeneca, dopo che ieri il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha riconosciuto gli errori comunicativi delle autorità sanitarie. “Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese”, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Una “comunicazione demenziale” che può mettere a rischio la campagna vaccinale. È il commento del presidente della regione Campania Vincenzo Desull’ennesimo cambiamento delle regole per la somministrazione del vaccino di AstraZeneca, dopo che ieri il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo, ha riconosciuto gli errori comunicativi delle autorità sanitarie. “Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse,se lui fosse un”, ha ...

