Da Fico a Di Maio (e Dibba). Ecco le reazioni dei big 5 stelle al discorso di Conte

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lo scontro è al vertice e a due tra il fondatore garante del Movimento 5Beppe Grillo e l’ex premier Giuseppe. Ma cosa pensano a riguardo i big del partito? Robertosi mostra fiducioso: “Noi siamo abituati agli scossoni da sempre” - spiega il presidente della Camera, ospite della trasmissione In Onda su La 7 - “abbiamo cambiato mille volte ma rimanendo fedeli ai nostri principi e valori. Grillo esi stanno confrontando sulla proposta di Statuto. Non vedo ultimatum tra le due parti, ma un dibattito pubblico”. E assicura: "Troveremo una soluzione per andare avanti nel migliore dei modi nel rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Fico Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Divede ancora uno spiraglio per l'accordo: ''Stiamo remando ... afferma il presidente della Camera Roberto, ospite di 'In onda' su La7. E dal Sud America anche ...Ma cosa pensano a riguardo i big del partito? Pubblicità Robertosi mostra fiducioso: 'Noi ... Telegrafico l'intervento del ministro degli Esteri Luigi di: 'Stiamo remando tutti nella stessa ...Arrivano le prime reazioni degli esponenti pentastellati, dopo le tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ha parlato oggi annunciando che non lascerà il Movimento 5 Stelle. In serata sono giun ...Condividi questo articolo:Beppe Grillo “sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Riconosco il grande carisma visionario che ha originato una stagione eroica per il Movimento e innovativa p ...