Da Dune a Willy Wonka | tutti i film in cui potremo vedere Timothée Chalamet

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo aver saputo che potrebbe non esserci mai un sequel di Call me by your name abbiamo assolutamente bisogno di buone notizie come, ad esempio, sapere in quali altri film riusciremo a vedere di nuovo Timothée Chalamet. Per nostra fortuna, l’attore è tra i più richiesti del momento e avremo più di un’occasione per ammirarlo sul grande schermo. Ecco quali sono: