Covid, variante Delta: piccoli cluster in Campania. A giugno nel Napoletano registrati 83 casi (Di lunedì 28 giugno 2021) Attualmente il sequenziamento in Regione Campania ha portato in evidenza la presenza di piccoli cluster di variante Delta del Covid 19, prevalentemente nelle zone di pertinenza dell'Asl Napoli 3, Asl Napoli 1, con un totale di 83 casi, che rappresentano il 25,7% delle 323 sequenziate nel mese di giugno. Di questi 83 casi la distribuzione nelle fasce d'età è di 55 casi su 83 tra i 18 e i 50 anni, pari al 66,2% L'articolo proviene da Ildenaro.it.

