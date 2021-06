Covid, Sileri: " Variante Delta, i tempi per ottenere il green pass andranno rimodulati" (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ministro della Salute fa un primo bilancio sul lasciapassare: "Finora 13,7 milioni di persone lo hanno già scaricato" E sui vaccini: "Oggi l'Italia supererà 50 milioni di dosi somministrate". Pregliasoco: "Possibili mini lockdown" Leggi su repubblica (Di lunedì 28 giugno 2021) Il ministro della Salute fa un primo bilancio sul lasciaare: "Finora 13,7 milioni di persone lo hanno già scaricato" E sui vaccini: "Oggi l'Italia supererà 50 milioni di dosi somministrate". Pregliasoco: "Possibili mini lockdown"

