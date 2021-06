Covid | Mattarella vede Blinken | ' Ue e Usa in prima linea per vaccini a tutti popoli

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Ue e Usa assumano la guida nella lotta alla pandemia, per offrire "in maniera disinteressata" alla comunità internazionale "strumenti validi a tutela della salute di". E' la convinzione espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro al Quirinale con il segretario di Stato statunitense, Antony John

Advertising

filo_78 : Presidente #Mattarella dopo aver premiato Myrta Merlino con una onorificenza per la sua disinformazione sul covid,… - Patrik03725829 : @liliaragnar LA BOMBA A TEMPO: DOVE HA PORTATO L' ITALIA MATTARELLA E I SUOI GOVERNI CRIMINALI SARÀ GUERRA CIVILE… - UmbriaDomani : Il Presidente Mattarella ricorda l'opera del dottor Fausto Fiorini, vittima del Covid - lucianodalfonso : ?? Forte dei suoi 96 anni di età e dell’esperienza medica maturata, ha garantito ai cittadini del suo comune visite,… - Telegarda : 'Covid, Mattarella ha compreso le ragioni dell'Autonomia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

Roma, 28 giu 19:00 - L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America assumano la guida nella lotta alla pandemia. E' l'auspicio espresso dal presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro al Quirinale con il segretario di Stato americano, Antony John Blinken. A quanto si apprende, il capo dello Stato avrebbe evidenziato la necessità di offrire in ...Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio, nostro ospite per due volte in quindici ...1 anno di immunità' 28 Giugno 2021 Il vaccino AstraZeneca (Vaxzevria) conferisce "immunità" al...L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America assumano la guida nella lotta alla pandemia. E' l'auspicio espresso dal presidente della ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Ue e Usa assumano la guida nella lotta alla pandemia, per offrire "in maniera disinteressata" alla comunità internazionale "strumenti validi a tutela della salute di tutti ...