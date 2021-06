Charlene di Monaco rompe il silenzio sull’assenza dal Principato: “Alberto e io non avevamo altra scelta “ (Di lunedì 28 giugno 2021) L’estate al Principato di Monaco è iniziata in maniera diversa dal solito. La principessa Charlene manca ormai da tempo da palazzo e in molti si stanno domandando cosa stia succedendo nella famiglia reale. L’ex nuotatrice ha trascorso l’ultimo periodo in Sudafrica, lontana dai figli e dal marito Alberto e pare proprio che non riuscirà a tornare a casa in tempo per festeggiare con lui il loro decimo anniversario di matrimonio. Dopo settimane di misteri e supposizioni, sua altezza reale rompe il silenzio e rivela cosa sta succedendo. Charlene di Monaco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) L’estate aldiè iniziata in maniera diversa dal solito. La principessamanca ormai da tempo da palazzo e in molti si stanno domandando cosa stia succedendo nella famiglia reale. L’ex nuotatrice ha trascorso l’ultimo periodo in Sudafrica, lontana dai figli e dal maritoe pare proprio che non riuscirà a tornare a casa in tempo per festeggiare con lui il loro decimo anniversario di matrimonio. Dopo settimane di misteri e supposizioni, sua altezza realeile rivela cosa sta succedendo.di...

Advertising

361_magazine : Niente festeggiamenti a #Monaco per #Charlene e #Alberto - infoitcultura : Charlene di Monaco operata alla testa in Sudafrica/ Complicazioni, secondo intervento - Chiaserotti : RT @enricaroddolo: La principessa Charlène e l’anniversario di nozze lontana da Monaco per un’infezione:”Alberto e i gemelli mi mancano, li… - infoitcultura : La principessa Charlene di Monaco operata alla testa per la seconda volta: complicazioni dopo il primo intervento - infoitcultura : Charlene di Monaco, il mistero della malattia e il «gelo» con Alberto: la principessa rompe il silenzio - Il… -