CasaPound in piazza il 6 luglio contro il ddl Zan: “Legge liberticida che non deve passare” (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu — CasaPound Italia scenderà in piazza contro l’abominio giuridico del ddl Zan ribadendo la sua assoluta contrarietà al disegno di Legge attualmente in discussione al Senato. CasaPound Italia in piazza contro il ddl Zan «Il Ddl Zan è una Legge liberticida che nasconde il business dell’utero in affitto e delle adozioni Lgbt e non deve passare. Per questo CasaPound Italia manifesterà il giorno in cui si voterà la calendarizzazione». Lo ha annunciato stamattina in diretta su ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu —Italia scenderà inl’abominio giuridico del ddl Zan ribadendo la sua assoluta contrarietà al disegno diattualmente in discussione al Senato.Italia inil ddl Zan «Il Ddl Zan è unache nasconde il business dell’utero in affitto e delle adozioni Lgbt e non. Per questoItalia manifesterà il giorno in cui si voterà la calendarizzazione». Lo ha annunciato stamattina in diretta su ...

Advertising

PaperinikEdonna : RT @MarsellaLuca: Martedì 6 luglio si discuterà in Senato la calendarizzazione del #DDLZan. #CasaPound sarà in piazza per dire no ad una le… - jobwithinternet : RT @MarsellaLuca: Martedì 6 luglio si discuterà in Senato la calendarizzazione del #DDLZan. #CasaPound sarà in piazza per dire no ad una le… - attilascuola : RT @MarsellaLuca: Martedì 6 luglio si discuterà in Senato la calendarizzazione del #DDLZan. #CasaPound sarà in piazza per dire no ad una le… - Alessandro_Amad : RT @MarsellaLuca: La libertà non è un'opinione. Martedì 6 luglio #CasaPound in piazza contro il #DDLZan. - Alessandro_Amad : RT @GalSissi: Martedì 6 luglio ore 16 Piazza San Silvestro Roma manifestazione di #CasaPound contro il DDLZan -