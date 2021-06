Can Yaman, spunta un accordo con Diletta?: Lo scoop sull’attore (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il paparazzo Paolone, l’attore Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta avrebbero un accordo segreto: ecco di cosa si tratta Can Yaman e Diletta LeottaNon si placano le polemiche sulla coppia più discussa di questa estate: Can Yaman e Diletta Leotta. Ancora una volta a lanciare l’ennesima indiscrezione bomba, il paparazzo Paolone, che continua a sostenere che la loro storia sia finta. Ma andiamo a vedere cosa ha postato poche ore fa sul suo account personale. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su formatonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo il paparazzo Paolone, l’attore Cane la conduttriceLeotta avrebbero unsegreto: ecco di cosa si tratta CanLeottaNon si placano le polemiche sulla coppia più discussa di questa estate: CanLeotta. Ancora una volta a lanciare l’ennesima indiscrezione bomba, il paparazzo Paolone, che continua a sostenere che la loro storia sia finta. Ma andiamo a vedere cosa ha postato poche ore fa sul suo account personale. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Canale 5, 'Mr. Wrong' sbarca in prima serata Il motore di questo tam - tam mediatico è sicuramente la presenza di Can Yaman, per la terza volta consecutiva protagonista di un successo di Canale 5, dopo Bitter Sweet che ha esordito nell'estate ...

Diletta Leotta in Turchia, scatti hot in bikini con Can Yaman Prima l'incontro con la suocera, il pranzo con i parenti, la visita alla città e poi finalmente il mare, gli scatti bollenti in bikini, le acrobazie di coppia. Diletta Leotta e Can Yaman sono in Turchia e non solo per conoscere la famiglia dell'attore. Dopo il dovere, ora il piacere: eccoli in barca lei in bikini bombastico e lui con i muscoli in mostra. Indossa un due pezzi ...

Diletta Leotta vola in Turchia per conoscere la famiglia di Can Yaman: nozze in vista? Vanity Fair Italia Can Yaman e Diletta Leotta, via libera alle nozze: ci sarebbe anche la data Sarebbe arrivata l'approvazione da parte della suocera per la conduttrice siciliana, come già si era compreso; con le presentazioni in famiglia si avvicina il sì per la coppia tanto discussa ...

Mr Wrong, anticipazioni oggi 28 giugno: Ezgi ha tradito Ozgur? Anticipazioni della puntata lunedì 28 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà oggi?

