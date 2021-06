Bergamo città sicura? Parte spaccato il Consiglio comunale (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel pomeriggio di lunedì 28 giugno a Bergamo ci sarà un Consiglio comunale straordinario in tema sicurezza. Richiesto ad ottobre 2020 dalle minoranze e rimandato per poterlo svolgere in presenza, inizierà alle 17.45. Tanti gli argomenti sul piatto: circa 30 gli ordini del giorno che verranno portati in Aula. Una discussione che, sicuramente, si rivelerà accesa e che, forse, difficilmente si esaurirà in un unico Consiglio. Punto d’arrivo (o di inizio) dei casi e degli episodi di violenza avvenuti nel piazzale della stazione e in piazzale Alpini che hanno visto un lungo botta e risposta tra il vicesindaco e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel pomeriggio di lunedì 28 giugno aci sarà unstraordinario in tema sicurezza. Richiesto ad ottobre 2020 dalle minoranze e rimandato per poterlo svolgere in presenza, inizierà alle 17.45. Tanti gli argomenti sul piatto: circa 30 gli ordini del giorno che verranno portati in Aula. Una discussione che,mente, si rivelerà accesa e che, forse, difficilmente si esaurirà in un unico. Punto d’arrivo (o di inizio) dei casi e degli episodi di violenza avvenuti nel piazzale della stazione e in piazzale Alpini che hanno visto un lungo botta e risposta tra il vicesindaco e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo città Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 giugno Seguono Varese con 9 nuovi casi, Bergamo a 8, Cremona a 6, Lodi a 5 e Mantova a 4, 2 casi per ... I casi a Roma città sono a quota 62. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su ...

