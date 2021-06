Anticipazioni Mr Wrong stasera 28 giugno in tv: ecco cosa succederà stasera, quando va in onda la prossima puntata (Di lunedì 28 giugno 2021) A grande richiesta torna su Canale 5 in prima serata la soap opera turca di successo Mr Wrong, la romantic comedy con Can Yaman. Dopo le puntate nella fascia pomeridiana, la serie sbarca in prima serata con tre episodi da non perdere, tra emozioni, intrighi e passioni. Anticipazioni Mr Wrong 28 giugno: ecco cosa succederà stasera Mr Wrong, che tiene compagnia al pubblico già da diverse settimane, racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) A grande richiesta torna su Canale 5 in prima serata la soap opera turca di successo Mr, la romantic comedy con Can Yaman. Dopo le puntate nella fascia pomeridiana, la serie sbarca in prima serata con tre episodi da non perdere, tra emozioni, intrighi e passioni.Mr28Mr, che tiene compagnia al pubblico già da diverse settimane, racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, ...

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - CorriereCitta : Anticipazioni #MrWrong stasera #28giugno in tv: ecco cosa succederà stasera, quando va in onda la prossima puntata… - zazoomblog : Mr Wrong Anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021: Ozgur furioso con Ezgi Sei una traditrice! - #Wrong… - infoitcultura : Mr Wrong-Lezioni d’amore anticipazioni turche: il piano spietato di Serdar - infoitcultura : Mr Wrong Anticipazioni Puntata 28 giugno 2021: Ozgur tradito, Ezgi è una bugiarda! -