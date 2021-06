Aggiornamento a Windows 11, Microsoft più esigente con i requisiti (Di lunedì 28 giugno 2021) Siamo tutti concentrati su Windows 11, la nuova versione del sistema operativo per antonomasia, per il cui upgrade la casa redmondiana sembra aver cambiato idea sui requisiti minimi nel corso del weekend appena trascorso. Windows 11 sarà compatibile solo con sistemi provvisti di un chip TPM 2.0, esclusivamente su alcune CPU e solo con una scheda grafica in grado di supportare DirectX 12. In pratica, i processori idonei sono i seguenti: dall’ottava generazione di processori Intel, alcuni Ryzen di 2a generazione (anni 2000), oltre a quelli più recenti, tutti i processori Qualcomm attivi fino a questo momento sui sistemi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Siamo tutti concentrati su11, la nuova versione del sistema operativo per antonomasia, per il cui upgrade la casa redmondiana sembra aver cambiato idea suiminimi nel corso del weekend appena trascorso.11 sarà compatibile solo con sistemi provvisti di un chip TPM 2.0, esclusivamente su alcune CPU e solo con una scheda grafica in grado di supportare DirectX 12. In pratica, i processori idonei sono i seguenti: dall’ottava generazione di processori Intel, alcuni Ryzen di 2a generazione (anni 2000), oltre a quelli più recenti, tutti i processori Qualcomm attivi fino a questo momento sui sistemi ...

