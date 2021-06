Traffico Roma del 27-06-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 giugno 2021) Luceverdee ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione tutto sommato scorrevole sulla rete viaria della capitale unica eccezione il raccordo nella zona sud dell’anello in carreggiata interna Ci sono code a tratti per ildallanina all’appia ricordiamo i lavori di manutenzione sulla viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio verso il centro città fino alle 16 di questo pomeriggio il restringimento della sede stradale con la chiusura della corsia di destra in piazza San Pietro in pieno svolgimento l’Angelus e la conseguente azione Apostolica di Papa Francesco ai fedeli presenti ...