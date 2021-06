“Stavolta è ufficiale!” Antonella Elia | la confessione subito dopo l’intervento chirurgico

(Di domenica 27 giugno 2021)torna a far discutere. Il suo ultimo commento all’indirizzo dell’amica Vera Gemma ha creato un putiferio sui social. Vera ha condiviso una foto in una posa, diciamo così, parecchio provocante., che di Vera è una grande amica, ha commentato, tra il serio e il faceto: “Mi stai diventando una porn*star”. Una battuta, ha detto qualcuno, ma in molti non hanno approvato e hanno ritenuto la frase un po’ troppo ‘bacchettona’. Adesso, però, l’opinionista dell’ultimo Grande Fratello Vip ha creato ancora più clamore. Lo ha fatto al ritorno dall’ospedale. La showgirl si è infatti dovuta sottoporre ad una delicata operazione ...

Advertising

EMAVR77 : @alekosur Stavolta senza fotografo ufficiale ?????????? - leonessa1864 : RT @Cloclo72530307: @Marco_dreams Mi auguro che stavolta paghi per tutte le smargiassate che ha fatto. Offese a pubblico ufficiale e lesion… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Ora è ufficiale, la Sampdoria entra nel futsal. Ferrero: ''Anche stavolta giochiamo d'antici… - Cloclo72530307 : @Marco_dreams Mi auguro che stavolta paghi per tutte le smargiassate che ha fatto. Offese a pubblico ufficiale e lesioni a privato cittadino - elfonmac : @LaPrimaManina Mi sa che stavolta il dato ufficiale deve essere gonfiato... -

Ultime Notizie dalla rete : Stavolta ufficiale

CorriereElorino

... immancabile, ciò che l'aveva resa famosa nel suo ambiente: un paio di guanti bianchi ,...commesse all'atelier del 30 di Avenue Montaigne fu l'abito indossato per il primo ritratto...... ecco i veri rischi per la ripresa e il Recovery fund Al solito, anzipiù del solito, il ... con l'avvicinarsi della data della celebrazione, le autorità di Pechino vogliono evitare ...l film di Dune è stato nuovamente rinviato, sebbene stavolta solo di tre settimane: ecco la nuova data di uscita ufficiale per la pellicola diretta da Denis Villeneuve. Dune è stato rinviato di nuovo, ...VERONA - Altro trasferimento per il centrocampista del Verona Andrea Danzi, stavolta a titolo definitivo. Dopo il rientro alla base dal prestito all'Ascoli, infatti, per il classe 1999 c'è una nuova a ...