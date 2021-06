Regionali in Francia, flop per Le Pen e Macron: trionfano i neogollisti (Di domenica 27 giugno 2021) flop per Marine Le Pen ed Emmanuel Macron alle elezioni Regionali francesi segnate da un livello record di astensionismo, mentre volano i Républicains e l'unione di gauche ed ecologisti. A meno di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021)per Marine Le Pen ed Emmanuelalle elezionifrancesi segnate da un livello record di astensionismo, mentre volano i Républicains e l'unione di gauche ed ecologisti. A meno di un ...

