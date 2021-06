“Niente lacrime” Terence Hill | il retroscena sull’addio a Don Matteo È l’attore a raccontare ogni dettaglio

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 giugno 2021) Don, con la 13esima edizione cambia tutto. Bisognerà rassegnarsi, non potremo più vedere l’iconicoin bicicletta, con il suo abito volutamente liso, ma un nuovo ‘Don’, pronto a farsi largo nella comunità.sarà protagonista delle prime 4 puntate della 13esima stagione. Dalla quinta entrerà in scena Don Massimo. “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don– spiega-. Non ci sarannoe abbracci”.non si è fermato, raccontando come Don...