Germania | Gosens | «40mila tifosi a Wembley? Non è sicuro per noi»

(Di domenica 27 giugno 2021) Robin, esterno della, ha commentato la presenza deiin occasione del match contro l’Inghilterra Robin, esterno della, ha commentato la presenza deiin occasione del match contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni. «Penso che sia una situazione al limite: 40.000 spettatori nell’unico paese in Europa dove l’incidenza è più alta. Non èper noi. Viviamo tutti in una bolla e siamo in gran parte isolati. Questo ci fa sentire il più al...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Gosens

Robin, esterno della, ha commentato la presenza dei tifosi a Wembley in occasione del match contro l'Inghilterra Robin, esterno della, ha commentato la presenza dei tifosi a ...Allenatore: Southgate(3 - 4 - 3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka,; Müller, Gnabry, Havertz. Allenatore: Low STADIO: Wembley Dove vederla in TV e in ...Il difensore tedesco in vista dell’ottavo di finale con l’Inghilterra: “L'attesa è enorme, ma sono davvero pronto” ...La partita Inghilterra - Germania del 29 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 ...