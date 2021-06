Eutanasia, la nuova legge entra in vigore in Spagna (Di domenica 27 giugno 2021) Da oggi entra in vigore la nuova legge sull’eutanasia in Spagna, il settimo Paese al mondo (e il quarto in Europa) a depenalizzare l’aiuto a morire per le persone affette da patologie gravi e incurabili. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 giugno 2021) Da oggi entra in vigore la nuova legge sull’eutanasia in Spagna, il settimo Paese al mondo (e il quarto in Europa) a depenalizzare l’aiuto a morire per le persone affette da patologie gravi e incurabili.

